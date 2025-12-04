الجريدة الرسمية: العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
بغداد 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت الجريدة الرسمية في العراق إنه قرر تجميد أموال “إرهابيين” ومن بينهم جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن.
ومن المرجح أن تلقى هذه الخطوة ترحيبا من واشنطن الساعية إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط حيث يوجد حلفاء لطهران.
وتعد إيران جارها وحليفها العراق عنصرا حيويا من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات. لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تقع في مرمى نيران سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على طهران.
وتتمتع إيران بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق من خلال جماعات مسلحة شيعية قوية وأحزاب سياسية تدعمها في بغداد. لكن الضغط الأمريكي المتزايد خلال العام الماضي يأتي في وقت ضعفت فيه إيران بسبب هجمات إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المتحالفتين مع طهران.
(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)