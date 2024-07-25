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الجزائر تستنكر اعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء الغربية في إطار “سيادة مغربية”

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان يوم الخميس إن الجزائر “تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية”.

وأضاف البيان أن فرنسا أبلغت الجزائر بالقرار في الأيام القليلة الماضية.

وقال البيان “الجزائر تؤكد أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الخارجية الفرنسية على البيان الجزائري.

وموقف الجزائر من النزاع على السيادة على إقليم الصحراء الغربية هو تنفيذ خطة من الأمم المتحدة تشمل إجراء استفتاء لتقرير المصير. وتعتبر الجزائر الوجود المغربي في المنطقة احتلالا.

أما المغرب فيعتبر الإقليم جزءا من أراضيه لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالاستقلال.

وسيطر المغرب على أغلب الصحراء الغربية في 1975 بعد رحيل الاستعمار الإسباني. ونشبت إثر ذلك حرب عصابات مع جبهة البوليساريو الممثلة لسكان الإقليم والتي تقول إن المنطقة من حقهم.

وتوسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار في 1991 وأرسلت بعثة للمساعدة في تنظيم استفتاء على مستقبل المنطقة لكن الأطراف المعنية وصلت إلى طريق مسدود منذ ذلك الحين.

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