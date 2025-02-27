الجنائية الدولية: سنواصل تحقيقا يتعلق بحرب غزة على وجه السرعة

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من ستيفني فان دن بيرج

لاهاي (رويترز) – قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس إن المحكمة ستواصل على قدم وساق تحقيقاتها في جرائم اُرتكبت في الأراضي الفلسطينية أو ارتكبها فلسطينيون، وذلك على الرغم من سحب مذكرة اعتقال بحق أحد زعماء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء إن القضاة سحبوا مذكرة اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بعد تقارير موثوق بها عن وفاته.

وكان الضيف مطلوبا فيما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال هجوم حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

ووجه الادعاء في المحكمة للضيف تهم القتل الجماعي والاغتصاب واحتجاز رهائن.

وقُتل الضيف في غارة جوية إسرائيلية العام الماضي، لكن حماس لم تؤكد وفاته إلا في أواخر يناير كانون الثاني.

وقال مكتب المدعي يوم الخميس إن التحقيق مستمر وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه بهم آخرين “إذا رأى توافر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة”.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال مكتب المدعي العام “المكتب يجري تحقيقا بشكل نشط متعاملا مع الوضع باعتباره أولوية ملحة، وسيدمج خطوط تحقيق إضافية متعددة ومترابطة”.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع الإسرائيلي السابق عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

ورفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معاد للسامية وقال إن الاتهامات سخيفة وزائفة.

ويعني سحب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الضيف أنه لم يعد هناك مذكرات اعتقال علنية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق أي من المسلحين الفلسطينيين فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت المحامية يائيل فياس جفيرسمان التي تمثل الإسرائيليين الذين تعرضوا لهجوم حماس أمام الجنائية الدولية، إن قرار إسقاط القضية عن الضيف أظهر أن هناك حاجة لمزيد من العمل “لإنهاء الإفلات من العقاب على الفظائع التي لا يزال جناة من جماعات أصولية يرتكبونها”.