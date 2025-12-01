الجنائية الدولية: نقل ليبي يشتبه بارتكابه جرائم حرب من ألمانيا إلى لاهاي
أمستردام أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.
ويشتبه بأن خالد محمد علي الهيشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي.
ومن المتوقع ألا تبدأ المحاكمة قبل أواخر 2026.
