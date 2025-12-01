The Swiss voice in the world since 1935
الجنائية الدولية: نقل ليبي يشتبه بارتكابه جرائم حرب من ألمانيا إلى لاهاي

أمستردام أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.

ويشتبه بأن خالد محمد علي الهيشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي.

ومن المتوقع ألا تبدأ المحاكمة قبل أواخر 2026.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

