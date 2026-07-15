الجنائية الدولية تؤكد اختصاصها لمحاكمة مدير سجن ليبي سابق

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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أن مأمور سجن ليبي سابق متهم بارتكاب جرائم حرب ويُلقب بـ”ملك الموت”، سيمثل أمامها للمحاكمة، مؤكدة بذلك اختصاصها القضائي في هذا الملف.

يواجه خالد محمد علي الهيشري 17 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يتهم بارتكابها في سجن معيتيقة قرب العاصمة طرابلس، في الفترة بين عامي 2015 و2020.

ويُتهم الهيشري، البالغ 48 عاما، بأنه قام شخصيا باغتصاب سجناء وقتلهم وتعذيبهم.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إن “الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة خلصت إلى أن المحكمة يمكنها ممارسة ولايتها القضائية في هذه القضية”. ولم يُحدد بعد موعد للمحاكمة.

وصرّحت نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للقضاة خلال جلسات عُقدت في أيار/مايو الماضي لتقييم مصداقية الاتهامات، أن “خالد الهيشري كان معروفا بكونه جلادا تولى إدارة سجن معيتيقة”.

وتابعت خان أن شاهدا حُجبت هويته وصف الهيشري بأنه “أحد أسوأ المحرضين على العنف” في السجن، بينما أطلق عليه شاهد آخر لقب “ملك الموت”.

خلال جلسة الاستماع، صرّح محامي الدفاع ياسر محمد أحمد حسن بأن موكله ينفي التهم المنسوبة إليه.

يُعد خالد الهيشري أول مشتبه به يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بالتحقيق الذي تجريه الهيئة القضائية بشأن ليبيا منذ عام 2011 بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

ولا تزال ليبيا الغنية بالنفط تعاني من تداعيات الصراع المسلح والفوضى السياسية التي أعقبت انتفاضة العام 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي أطاحت معمر القذافي.

تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن أخطر الجرائم في العالم، خصوصا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

سه/ح س/ع ش