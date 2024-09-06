الجنائية الدولية تنهي إجراءات بحق إسماعيل هنية رئيس حماس الراحل

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لاهاي (رويترز) – قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنها أنهت إجراءاتها ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية بعد مقتله في يوليو تموز.

وتدرس المحكمة حاليا طلب إصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل وحماس، كانت قد تسلمته في وقت سابق من هذا العام.

وطلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو أيار إصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات قيادية في حركة حماس وقال إن هناك أسسا معقولة للاشتباه في أن يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري محمد المصري، الشهير باسم محمد الضيف، وهنية يتحملون مسؤولية جنائية عما يقال إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي ذات البيان، أعلن المدعي العام أيضا أنه يسعى كذلك لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. ولم يصدر أي تصريح بشأن تطورات في هذا الصدد.

تعرض هنية للاغتيال في إيران في 31 يوليو تموز. وقالت إسرائيل أيضا إنها قتلت الضيف في ضربة جوية لكن حماس نفت ذلك. وتولى السنوار رئاسة المكتب السياسي للحركة بعد اغتيال هنية.

وقال القضاة إن قرارهم إنهاء الإجراءات المتعلقة بمذكرة اعتقال هنية جاء بعد سحب الادعاء لطلبه الذي يتعلق بالأمر هذا الشهر.