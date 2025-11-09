الجناح العسكري لحماس: سنسلم رفات ضابط إسرائيلي يوم الأحد

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أنها ستسلم رفات الضابط الإسرائيلي هدار جولدن الذي قتل في عام 2014 يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا (1200 بتوقيت جرينتش).

وأضافت كتائب القسام أنه تم العثور على رفات جولدن في نفق برفح جنوب قطاع غزة يوم السبت.

وقُتل جولدن، وهو ضابط في الجيش الإسرائيلي، على يد مسلحين فلسطينيين في كمين برفح خلال حرب إسرائيل وحماس عام 2014.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء المتبقين ممن كانوا محتجزين في غزة منذ هجوم الحركة على إسرائيل، مقابل الإفراج عن قرابة 2000 سجين ومعتقل فلسطيني في إسرائيل.

كما تضمن اتفاق وقف إطلاق النار إعادة رفات 28 رهينة إسرائيليا مقابل رفات 360 مسلحا فلسطينيا. وتمت إعادة رفاة 23 رهينة مقابل رفات 300 فلسطيني، لكن سلطات الصحة في غزة قالت إنه لم يتم تحديد هوياتهم جميعا.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)