الجهاد الإسلامي: الإعلان الأمريكي الإسرائيلي “وصفة لتفجير المنطقة”

القاهرة (رويترز) – قال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يوم الاثنين إنه يعتبر إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن غزة “وصفة لتفجير المنطقة”.

وتُعدّ الحركة، التي تحتجز رهائن، حليفا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتحظى بدعم من إيران.

وجاء في بيان لحركة الجهاد “ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو هو اتفاق أمريكي-إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل وهو وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وبهذا فإن إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب، لذلك نحن نعتبر الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة “.

(تغطية صحفية نضال المغربي -إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)