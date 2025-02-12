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الجهاد الإسلامي: مصير الرهائن مرتبط بسلوك نتنياهو سلبا أو إيجابا

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دبي (رويترز) – قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، يوم الأربعاء إن مصير الرهائن الإسرائيليين مرتبط بأفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت سرايا القدس التي تحتجز رهائن إسرائيليين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 “مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو سلبا أو إيجابا”

وأردفت “نؤكد على القاعدة الثابتة أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو”.

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