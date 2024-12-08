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الجهاد الإسلامي تندد بنشر إسرائيل قوات في منطقة عازلة على الحدود مع سوريا

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(رويترز) – نددت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بإقدام الجيش الإسرائيلي على ‭‭‭”‬‬‬توسيع احتلاله في عمق الأراضي السورية والغارات الهمجية” التي يشنها على العاصمة دمشق ومناطق أخرى في سوريا.

وقالت في بيان “هذا العدوان المجرم هو اعتداء صريح على الشعب السوري وإرادته، واستغلال للأوضاع في سوريا لأهداف توسعية، ويثبت أن هذا الكيان هو العدو الحقيقي والوحيد لكل شعوب أمتنا ومنطقتنا”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في وقت سابق يوم الأحد إن قرار نشر قوات للجيش في منطقة عازلة تخضع لرقابة الأمم المتحدة على الحدود مع سوريا يأتي في إطار خطة لضمان حماية كل الإسرائيليين الذين يقطنون هضبة الجولان.

وأضاف خلال خطاب بثه التلفزيون من على الحدود مع سوريا بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد أن إسرائيل عازمة على توفير الأمن في هضبة الجولان.

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