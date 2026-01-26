الجيش: استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة

reuters_tickers

2دقائق

26 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه استعاد رفات ضابط الشرطة الإسرائيلي ران جفيلي، وهو آخر رهينة كان محتجزا في قطاع غزة.

وأضاف أن استعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين في غزة تستكمل بندا أساسيا في الجزء الأول من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكد الجيش التعرف على رفات جفيلي، وقال في بيان إنه سيعاد لدفنه.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستعاود فتح معبر رفح بمجرد عودة رفات آخر رهينة أو انتهاء عمليات البحث عن جثمانه.

وظل جثمان جفيلي محتجزا في قطاع غزة منذ مقتله في كيبوتس علوميم خلال الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

واتفقت الحركة وإسرائيل على وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول بعد ضغوط من قوى في المنطقة وترامب الذي وصف الاتفاق بأنه خطوة أولى صوب “سلام قوي ومستدام وأبدي”.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل- إعداد محمود رضا مراد وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)