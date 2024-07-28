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الجيش: الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في لبنان

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن طائراته نفذت هجمات على حزب الله في لبنان خلال الليل، بعد مقتل 12 شخصا بينهم أطفال في هجوم صاروخي قال إن الجماعة اللبنانية شنته على ملعب لكرة القدم.

وأضاف الجيش في بيان “شن جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية غارات على سلسلة أهداف لحزب الله في أنحاء لبنان ومن بين الأهداف التي تم استهدافها في عمق وجنوب لبنان مخازن أسلحة وبنى إرهابية في مناطق الشبريحا وبرج الشمالي والبقاع وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية