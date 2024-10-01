الجيش: القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات في لبنان منذ أشهر

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القدس (رويترز) – قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات في جنوب لبنان منذ أشهر، وكشفت عن أنفاق ومخابئ أسلحة لحزب الله أسفل منازل وعن خطط للجماعة اللبنانية لشن هجمات.

وأضاف هاجاري أنه يكشف عن هذه التفاصيل لأول مرة، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل رسميا عن عملية برية ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وقال إن العشرات من هذه العمليات كشفت عن خطط تفصيلية لحزب الله لدخول إسرائيل وتنفيذ هجوم على غرار ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وتابع “جنودنا دخلوا بنى تحتية لحزب الله تحت الأرض، وكشفوا مخازن الأسلحة المخبأة لحزب الله واستولوا على الأسلحة ودمروها، ومنها أسلحة متطورة إيرانية الصنع”.

وقال هاجاري إن النتائج والأدلة التي تم اكتشافها تحت المنازل في قرى بجنوب لبنان خلال العمليات سيتم تقديمها إلى المجتمع الدولي.

وعرض مقاطع مصورة التقطتها كاميرات مثبتة على أجساد الجنود مما قال إنها أنفاق لحزب الله تحت ثلاث قرى لبنانية قريبة من ثلاث بلدات إسرائيلية على الطرف الآخر من الحدود. وقال إن القوات عثرت أيضا على خرائط لتجمعات سكنية ومواقع عسكرية في إسرائيل.

وقال “العمليات التي رفعنا عنها السرية الليلة ليست سوى عدد صغير من عشرات العمليات التي سنكشف عنها فيما بعد، منها عمليات لتدمير الأصول والقدرات الاستراتيجية لحزب الله”.

وأضاف أن العمليات البرية ستستمر إلى أن يتسنى لعشرات الآلاف من الإسرائيليين النازحين من مناطق قرب الحدود العودة بأمان إلى منازلهم، لكن هدف الجيش هو إكمالها بأسرع ما يمكن.

وقال “لن نذهب إلى بيروت. لن نذهب إلى المدن في جنوب لبنان. نحن نركز على منطقة تلك القرى المجاورة لحدودنا”.