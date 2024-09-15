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الجيش: صاروخ أطلق من اليمن تسبب في انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن صاروخا سطح-سطح أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة دون أن يتسبب في إصابات.

وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل قبل دقائق من سقوط الصاروخ حوالي الساعة 6:35 صباحا بالتوقيت المحلي (0335 بتوقيت جرينتش) ، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

وقال الجيش “متابعة للإنذارات قبل قليل… جرى رصد عبور صاروخ سطح-سطح صوب وسط إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة. لم ترد تقارير عن إصابات”.

وسُمع دوي انفجارات عالية في أنحاء المنطقة قال الجيش إنها نتجت عن إطلاق صواريخ اعتراض. وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير.

وذكر شاهد من رويترز أن دخانا تصاعد من منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل لكن لم يتضح بعد إن كانت نيران قد اندلعت بسبب الصاروخ أم حطام أنظمة الاعتراض.

وفي يوليو تموز أطلقت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، طائرة مسيرة بعيدة المدى على تل أبيب مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

ودفع هذا الهجوم إسرائيل إلى شن ضربة جوية كبرى على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 87.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن 40 مقذوفا انطلقت من لبنان صوب إسرائيل يوم الأحد وجرى اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وأضاف الجيش “لم ترد تقارير عن وقوع إصابات”.

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