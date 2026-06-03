الجيش: صفارات إنذار تدوي في شمال إسرائيل بسبب تسلل طائرة معادية

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3 يونيو حزيران (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل اليوم الأربعاء عقب ما وصفه بأنه “تسلل طائرة معادية”.

كان لبنان قد أعلن وقفا جزئيا لإطلاق النار بين جماعة حزب الله وإسرائيل تمتنع إسرائيل بموجبه عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت الخاضعة لسيطرة حزب الله وتتوقف الجماعة عن شن هجمات على إسرائيل، إلا أن السفارة اللبنانية في واشنطن قالت إن هذا الاتفاق لا ينهي الصراع.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)