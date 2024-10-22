الجيش: صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل بعد عبور قذيفة من لبنان

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل بعد رصد قذيفة تعبر من لبنان وتسقط في أرض مفتوحة.

وأضاف في بيان أن صفارات الإنذار دوت في شومرون وفي موديعين عيليت.

واعترضت الدفاعات الجوية المتعددة المستويات الغالبية العظمى من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

واندلع الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قبل عام عندما بدأت الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية الحرب.

واشتد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية، حيث قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع، مما أودى بحياة العديد من كبار قادة حزب الله، كما أرسلت قوات برية عبر الحدود. وفي المقابل، أطلق حزب الله صواريخ على مناطق في عمق إسرائيل.