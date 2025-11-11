الجيش: مستوطنون إسرائيليون ملثمون يحرقون ممتلكات ويصيبون 4 فلسطينيين

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي ومسؤول فلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين ملثمين رشقوا فلسطينيين بالحجارة وأضرموا النار في شاحنات ألبان وأراض زراعية ومنشآت لعائلات بدوية، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص يوم الثلاثاء، في أحدث موجة من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش أن جنوده هرعوا إلى بلدتي بيت ليد ودير شرف بعد أن هاجم عشرات المدنيين الإسرائيليين الملثمين فلسطينيين وأشعلوا النار في ممتلكاتهم. وتابع أن أربعة فلسطينيين تلقوا العلاج من إصابات. وفرقت قوات الأمن المواجهات.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه عالج ثلاثة أشخاص تعرضوا للضرب بالعصي والحجارة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت أربعة مشتبه بهم إسرائيليين واحتجزتهم للاستجواب.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الجمعة بأن المستوطنين شنوا ما لا يقل عن 264 هجوما على الفلسطينيين في أكتوبر تشرين الأول، وهو أعلى رقم شهري منذ أن بدأت المنظمة الدولية رصد هذه الحوادث عام 2006.

وقال الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن المستوطنين أضرموا النار في أربع شاحنات تابعة لمصنع ألبان الجنيدي ومناطق زراعية وغرف صفيح وخيام لعائلات بدوية ورشقوا السكان بالحجارة.

وفي وقت لاحق، قال الجيش إن بعض المستوطنين الملثمين هاجموا عددا من الجنود وألحقوا أضرارا بمركبة عسكرية بعد أن أعادوا تنظيم صفوفهم بالقرب من منطقة البارون الصناعية.

وتقع الضفة الغربية التي يسكنها 2.7 مليون فلسطيني في قلب الخطط الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل. وقد وسعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المستوطنات على نحو متسارع، مما أدى إلى تجزئة الأراضي.

وتعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل هذا، مستندة إلى روابط توراتية بالأرض ومخاوف أمنية. ويعيش نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

