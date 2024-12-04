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الجيش: مقتل 6 رهائن في غزة ربما يكون مرتبطا بضربة إسرائيلية

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن ست رهائن إسرائيليين استعاد جثثهم من غزة في أغسطس آب ربما ارتبط مقتلهم بضربة جوية إسرائيلية بالقرب من موقع احتجازهم.

وقال الجيش في بيان عن التحقيق في مقتل الرهائن “في وقت الضربة، لم يكن لدى الجيش أي معلومات، ولا حتى شك، بأن الرهائن كانوا في المجمع تحت الأرض أو بالقرب منه”.

وأضاف “لو توافرت مثل هذه المعلومات، لما وقعت الضربة”.

وجاء في البيان “من المرجح بشدة أن وفاتهم ارتبطت بالضربة التي وقعت بالقرب من المكان الذي كانوا محتجزين فيه”، على الرغم من أن الملابسات الدقيقة لم تتضح بعد.

وأضاف التقرير أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن المسلحين أطلقوا النار عليهم في نفس وقت الضربة. ومن المحتمل أيضا أن يكونوا قد قتلوا بالفعل في وقت سابق، أو أنهم تعرضوا لإطلاق النار عليهم بعد وفاتهم بالفعل.

وجاء في التقرير “بسبب مرور وقت طويل، لم يتسن تحديد سبب وفاة الرهائن بوضوح أو التوقيت الدقيق لإطلاق النار”.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الذي يضغط للمطالبة بتحرير أكثر من 100 رهينة من إسرائيل ودول أخرى يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة، إن النتائج “تمثل دليلا آخر على أن حياة الرهائن تواجه خطرا يوميا مستمرا… الوقت حاسم”.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد أن هاجم مقاتلون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو الهجوم الذي أسفر، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة. وأُطلق سراح أقل من نصف الرهائن خلال هدنة وحيدة في الحرب استمرت أسبوعا في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 44500 فلسطيني في القطاع الفلسطيني الذي تحول إلى أنقاض.

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