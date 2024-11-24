الجيش الأردني: مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلل من سوريا

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(رويترز) – قال الجيش الأردني يوم الأحد إنه قتل شخصا وألقى القبض على ستة آخرين حاولوا عبور الحدود من سوريا.

ويقول مسؤولون إن هناك ارتفاعا في محاولات التسلل خلال الأسابيع القليلة الماضية من جانب مهربي المخدرات والأسلحة ممن لهم علاقة بفصائل مسلحة موالية لإيران تسيطر على جنوب سوريا.

ويقول الجيش إن هذه الفصائل تستخدم أيضا طائرات مسيرة في عملياتها.

وتنفي دمشق ضلوعها في مثل هذه العمليات وتقول إنها تحاول الحد من عمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود مع الأردن.