The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الأمريكي: أحدث الهجمات على إيران استمرت ساعتين واستهدفت عشرات المواقع

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن 30 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه أكمل موجة جديدة استمرت ساعتين من الضربات وطالت عشرات الأهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها “رد قوي” على صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قبل يوم واحد.

وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم الثلاثاء عن اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية، فيما وصفته واشنطن بأنه محاولة من جانب طهران لشن “هجوم مباغت”. وأكدت إيران أنها شنت هجمات على قواعد أمريكية في الأردن.

وعقب اعتراض الصواريخ، قال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية سترد، وأضاف “سنوجه لهم ضربة قوية للغاية”.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة إكس الضربات الأحدث بأنها “رد قوي على محاولات إيران أمس شن هجمات لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط”.

وأوضحت القيادة المركزية أن الضربات الأمريكية بدأت في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم الأربعاء (الساعة 0000 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس) وانتهت في الساعة العاشرة مساء بتوقيت الساحل الشرقي (0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس).

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن “أصولا تابعة للقيادة المركزية استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري داخل إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة والدفاع الساحلي، وقدرات بحرية”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية