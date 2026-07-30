الجيش الأمريكي: أحدث الهجمات على إيران استمرت ساعتين واستهدفت عشرات المواقع

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واشنطن 30 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه أكمل موجة جديدة استمرت ساعتين من الضربات وطالت عشرات الأهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها “رد قوي” على صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قبل يوم واحد.

وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم الثلاثاء عن اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية، فيما وصفته واشنطن بأنه محاولة من جانب طهران لشن “هجوم مباغت”. وأكدت إيران أنها شنت هجمات على قواعد أمريكية في الأردن.

وعقب اعتراض الصواريخ، قال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية سترد، وأضاف “سنوجه لهم ضربة قوية للغاية”.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة إكس الضربات الأحدث بأنها “رد قوي على محاولات إيران أمس شن هجمات لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط”.

وأوضحت القيادة المركزية أن الضربات الأمريكية بدأت في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم الأربعاء (الساعة 0000 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس) وانتهت في الساعة العاشرة مساء بتوقيت الساحل الشرقي (0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس).

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن “أصولا تابعة للقيادة المركزية استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري داخل إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة والدفاع الساحلي، وقدرات بحرية”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )