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الجيش الأمريكي: إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران

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واشنطن 16 يوليو تموز (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت متأخر أمس الأربعاء إن الجيش أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وقالت في بيان “قصفت القوات الأمريكية مراكز قيادة إيرانية، ومواقع دفاعات جوية، وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة، ومنشآت مراقبة ساحلية”، وأضافت أن القوات قصفت أيضا أهدافا في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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