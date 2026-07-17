الجيش الأمريكي: إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

واشنطن 17 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الأمريكي في وقت متأخر من يوم الخميس إنه أكمل أحدث موجة من الهجمات على إيران، والتي نفذت بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، لتكون بذلك الليلة السادسة على التوالي التي تشهد غارات أمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “أطلقت القوات الأمريكية، باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية، ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)