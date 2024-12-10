الجيش الأمريكي: إحباط هجوم شنته جماعة الحوثي على سفن في خليج عدن

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القاهرة/واشنطن (رويترز) – قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن الحوثيين أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز أثناء عبور السفن للخليج يوم الاثنين ويوم الثلاثاء.

وأضافت “لم تسفر الهجمات الطائشة عن إصابات أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأمريكية”.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن الجماعة استهدفت ثلاث سفن إمداد أمريكية ومدمرتين أمريكيتين مرافقتين لها في خليج عدن.