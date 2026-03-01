The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الأمريكي: إغراق سفينة حربية إيرانية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن أول مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الأمريكي اليوم الأحد إنه أغرق سفينة حربية إيرانية، ودعا القوات الإيرانية إلى إلقاء أسلحتها ومغادرة مواقعها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن الإشراف على الهجمات الأمريكية المستمرة على إيران، إنها أغرقت فرقاطة إيرانية من طراز جماران في خليج عُمان، عند رصيف ميناء چابهار.

وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية على منصة إكس، في إشارة إلى تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت “كما قال الرئيس، يجب على أفراد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري والشرطة إلقاء أسلحتهم. اتركوا السفينة”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )

