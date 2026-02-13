الجيش الأمريكي: إكمال مهمة نقل أعضاء بتنظيم الدولة الإسلامية من سوريا للعراق
13 فبراير شباط (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية أنجزت مهمتها في سوريا المتمثلة في نقل معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق.
وأضافت القيادة المركزية في بيان “بدأت مهمة النقل التي استمرت 23 يوما في 21 يناير، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من تنظيم الدولة الإسلامية من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى الحجز بالعراق”.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)