الجيش الأمريكي: اعتراض صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه القوات الأمريكية

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واشنطن 29 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إنه اعترض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مضيفا أن القوات الأمريكية لا تزال “يقظة”.

ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية الموقع المحدد الذي قالت إن إيران حاولت استهدافه.

وذكر موقع أكسيوس في وقت سابق، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن وتم اعتراض الصواريخ.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على إكس “قوات الحرس الثوري الإسلامي أطلقت عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة هجوم مباغتة على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. واعترضت جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أوقف فجأة خلال مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، إن هناك “محادثات جيدة” جارية مع إيران، لكنه هدد باستئناف الضربات إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج. وتنفي إيران سعيها لاستئناف المحادثات مع واشنطن.

وبدأت الحرب مع إيران في 28 فبراير شباط عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، وردت طهران بضربات استهدفت إسرائيل ودولا خليجية تستضيف قواعد أمريكية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )