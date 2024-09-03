الجيش الأمريكي: الحوثيون هاجموا ناقلتي نفط بالبحر الأحمر

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من جوناثان سول وكانيشكا سينغ

لندن‭/‬واشنطن (رويترز) – قال الجيش الأمريكي إن جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران هاجمت ناقلتي نفط خام، هما أمجاد التي ترفع علم السعودية وبلو لاجون التي ترفع علم بنما، في البحر الأحمر يوم الاثنين واصفا الهجومين بأنهما “أفعال إرهابية متهورة”.

وأعلنت جماعة الحوثي في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين مسؤوليتها عن استهداف السفينة (بلو لاجون) بعدة صواريخ وطائرات مسيرة لكنها لم تذكر أي شيء عن الناقلة السعودية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين هاجموا الناقلتين بصاروخين باليستيين وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى إصابة السفينتين.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن السفينتين كانتا محملتين بالنفط الخام، وأن الناقلة (أمجاد) كانت تحمل نحو مليوني برميل من النفط، واصفا الضربات بأنها “أفعال إرهابية متهورة من جانب الحوثيين”.

وقال مصدران لرويترز في وقت سابق إن الناقلتين كانتا تبحران على مقربة من بعضهما البعض عندما أُصيبتا، لكنهما تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.

ولم ترد شركة (البحري) الوطنية السعودية للشحن المالكة لأمجاد على طلب للتعقيب حتى الآن. وتبلغ السعة القصوى للناقلة العملاقة مليوني برميل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب بعد من الشركة اليونانية (سي تريد مارين) التي تدير السفينة بلو لاجون التي تبلغ سعتها مليون برميل.

وقال أحد المصدرين إن من المستبعد أن تكون الناقلة أمجاد استُهدفت بشكل مباشر.

وتراقب السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بقلق إطلاق الحوثيين صواريخ تمر فوق أراضيها لاستهداف السفن في البحر الأحمر. وتحاول الرياض إخراج نفسها من حرب فوضوية في اليمن وعداء مدمر مع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين.

وبدأ الحوثيون شن ضربات بطائرات مُسيرة وصواريخ على البحر الأحمر في نوفمبر تشرين الثاني.

ويقولون إن الضربات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من القطاع وتسببت في أزمة إنسانية.

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم مميت شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وشن الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا فيها سفينتين واستولوا على واحدة وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك الذي تديره قوات بحرية دولية تتابع هجمات الحوثيين إن ثلاث هجمات بالصواريخ الباليستية أصابت الناقلة بلو لاجون يوم الاثنين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الصليف بشمال اليمن.

وأضاف المركز في تقرير أن تقييماته “تشير إلى أن الناقلة بلو لاجون استُهدفت بسبب توقف سفن أخرى ضمن هيكل الشركة التي تتبعها في الآونة الأخيرة في موانئ بإسرائيل”.

وتابع قائلا “جميع أفراد الطاقم بخير. تعرضت السفينة لأضرار طفيفة ولكنها لا تحتاج إلى مساعدة”.