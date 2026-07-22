الجيش الأمريكي: انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران

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واشنطن 21 يوليو تموز (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء الانتهاء من أحدث غاراته على إيران، وذلك لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وفيما يلي اقتباسات وتفاصيل:

• أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “استهدفت أصول القيادة المركزية مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز”.

• قال الجيش الأمريكي إن الضربات استمرت نحو 75 دقيقة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

• تقول واشنطن إن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة لمضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

• بدأت الحرب مع إيران عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عليها في 28 فبراير شباط، وردت طهران باستهداف إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

• أدت الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

• أفاد مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 مدنيا وإصابة 500 آخرين في الغارات الأمريكية الأخيرة على الجمهورية الإسلامية.

• ارتفع عدد قتلى القوات الأمريكية في الحرب إلى 18 قتيلا خلال الأيام القليلة الماضية.

• توعد ترامب يوم الاثنين بالانتقام من إيران بعد بداية أسبوع دامية للقوات الأمريكية.

• هدد ترامب الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق الأهداف التي تقصف في إيران لتشمل محطات الطاقة والجسور.

• تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن السلوك الإنساني في الحرب شن هجمات على مواقع تعد حيوية للمدنيين.

• قال خبراء في القانون الدولي بالولايات المتحدة في أبريل نيسان بعد تهديدات ترامب السابقة بضرب مثل هذه الأهداف إن مثل هذه الهجمات قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)