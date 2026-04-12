الجيش الأمريكي: سنبدأ في منع السفن من الدخول إلى إيران أو مغادرتها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

12 أبريل نَيْسَان (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ستبدأ في فرض سيطرة على كامل حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية غدا الاثنين الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرة على مضيق هرمز.

وكتبت القيادة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي “من المقرر فرض السيطرة دون محاباة على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عمان. ولن تعرقل قوات القيادة المركزية الأمريكية حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية”.

وأضافت أنه من المقرر تزويد البحارة على السفن التجارية بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء هذه الإجراءات.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

