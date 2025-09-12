The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الأمريكي: قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي بالشرع في دمشق

(رويترز) – ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط الأميرال براد كوبر التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي بدمشق يوم الجمعة.

وأضافت في بيان أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برّاك انضم إلى اللقاء.

وشهد اللقاء مناقشة جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأضاف البيان أن كوبر وبرّاك أشادا بسوريا لمساعدتها في استعادة المواطنين الأمريكيين داخل البلاد.

(تغطية صحفية رامي أيوب – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
