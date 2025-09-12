الجيش الأمريكي: قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي بالشرع في دمشق

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط الأميرال براد كوبر التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي بدمشق يوم الجمعة.

وأضافت في بيان أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برّاك انضم إلى اللقاء.

وشهد اللقاء مناقشة جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأضاف البيان أن كوبر وبرّاك أشادا بسوريا لمساعدتها في استعادة المواطنين الأمريكيين داخل البلاد.

(تغطية صحفية رامي أيوب – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)