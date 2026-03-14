الجيش الأمريكي: قصفنا أكثر من 90 هدفا عسكريا في جزيرة خرج

reuters_tickers

1دقيقة

14 مارس آذار (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت إن القوات الأمريكية شنت ضربة دقيقة واسعة النطاق على جزيرة خرج في إيران الليلة الماضية.

وأضافت “القوات الأمريكية قصفت بنجاح أكثر من 90 هدفا عسكريا إيرانيا في جزيرة خرج مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية”.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان نشره على منصة إكس أن الضربة دمرت منشآت تخزين ألغام بحرية ومخابئ لتخزين الصواريخ وعدة مواقع عسكرية أخرى.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد هدد أمس الجمعة باستهداف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج، وهي مركز رئيسي للنفط، ما لم تتوقف طهران عن مهاجمة السفن في مضيق هرمز.

(إعداد دعاء محمد ورحاب علاء للنشرة العربية)