The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الأمريكي: قصفنا أكثر من 90 هدفا عسكريا في جزيرة خرج

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

14 مارس آذار (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت إن القوات الأمريكية شنت ضربة دقيقة واسعة النطاق على جزيرة خرج في إيران الليلة الماضية.

وأضافت “القوات الأمريكية قصفت بنجاح أكثر من 90 هدفا عسكريا إيرانيا في جزيرة خرج مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية”.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان نشره على منصة إكس أن الضربة دمرت منشآت تخزين ألغام بحرية ومخابئ لتخزين الصواريخ وعدة مواقع عسكرية أخرى.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد هدد أمس الجمعة باستهداف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج، وهي مركز رئيسي للنفط، ما لم تتوقف طهران عن مهاجمة السفن في مضيق هرمز.

(إعداد دعاء محمد ورحاب علاء للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

