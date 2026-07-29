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الجيش الأمريكي: قصفنا مع السعودية مواقع تابعة لجماعات مدعومة من إيران في العراق

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29 يوليو تَمُّوز (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء أنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية في العراق ضد جماعات مسلحة موالية لإيران.

وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية “نفذت القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 يوليو، ضد إرهابيين موالين لإيران، كان الحرس الثوري الإسلامي قد وجههم بمهاجمة القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية التحتية”.

وقال الجيش الأمريكي إن الهجمات على القوات الأمريكية لم تنجح.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

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