الجيش الأمريكي: قصف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني

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من إدريس علي وأحمد طلبة

واشنطن/القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الأمريكي إنه شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإسلامي في إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، في عملية استمرت ساعتين وجاءت بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العملية بدأت في الساعة 0000 بتوقيت جرينتش وانتهت في الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

وذكرت في بيان “استهدفت الضربات تقليصا جديدا للتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة”.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارات أمريكية على جزيرة قشم.

وقالت القوات المسلحة الأردنية اليوم الخميس إنها أحبطت محاولة إيرانية لاستهداف المملكة، إذ اعترضت خمسة صواريخ.

وجاءت الضربات الأمريكية بعد أن أكدت إيران أمس الأربعاء أنها أطلقت صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الأردن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن جميع الصواريخ تم اعتراضها. وأصبحت القواعد الأمريكية في الأردن مؤخرا أهدافا رئيسية لضربات إيران.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، شنت القوات الأمريكية والسعودية غارات على جماعات متحالفة مع طهران في شرق العراق، ردا على هجمات بطائرات مسيرة على أهداف نفطية سعودية انطلاقا من العراق. وكان الهجوم المشترك هو المرة الأولى التي تنضم فيها الرياض علنا إلى واشنطن في شن غارات.

وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في تقييم مبدئي أمس الأربعاء أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في ميناء دمياط على البحر المتوسط في مصر.

وقال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط أمس.

وذكر مجلس الوزراء “تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي”.

وتهدد الضربات في العراق ومصر بجذب المزيد من دول الشرق الأوسط إلى الصراع، بعد أن أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن حصارا بحريا على السعودية الأسبوع الماضي.

بدأت الحرب في فبراير شباط، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف على إيران قال الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إنها ستستمر بضعة أسابيع فقط. وانهار اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في يونيو حزيران بسبب تجدد القتال حول مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي تقول إيران إنها تسيطر عليه الآن.

وقال ترامب إنه سيقصف إيران بقوة ردا على إطلاقها صواريخ على القوات الأمريكية، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تزال تسعى أيضا إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الذي أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والمال العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وأصبح المضيق العقبة الرئيسية في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب وبؤرة للتصعيد المتكرر في الصراع.

وقالت إيران أمس الأربعاء إنها هاجمت ثلاث ناقلات كانت تحاول عبور المضيق عبر مسار غير مصرح به.

وقال مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لرويترز يوم الثلاثاء إن سلطنة عمان قدمت لإيران خطة مدعومة من دول خليجية لإدارة مضيق هرمز، تقضي بتحصيل رسوم طوعية مقابل استخدامه. لكن إيران رفضت الاقتراح العماني.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد أمس الأربعاء في واحدة من أقوى موجات الارتفاع خلال الحرب التي اندلعت قبل خمسة أشهر. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من ثمانية بالمئة لتدفع السعر إلى ما يزيد بكثير عن 90 دولارا للبرميل، مما عوض جزءا كبيرا من الانخفاض الذي حدث في وقت سابق من الأسبوع عندما أوقف ترامب بشكل مفاجئ الضربات الأمريكية.

* هتافات “الموت لأمريكا” في العراق

قالت قوات الحشد الشعبي العراقية، التي تضم فصائل مسلحة قوية مدعومة من إيران وتنضوي تحت لواء المنظومة الأمنية العراقية، إن الضربات الأمريكية والسعودية استهدفت عدة قواعد في أنحاء العراق وأدت إلى مقتل 20 عنصرا على الأقل وإصابة 32 آخرين.

وردد رجال عراقيون عبارة “الموت لأمريكا!” وهم ينقلون جثث المقاتلين داخل أكياس.

ونددت الرئاسة العراقية بالضربات التي استهدفت الفصائل المسلحة، واعتبرتها “اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق”، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى وقف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على دول الجوار.

وتنفي طهران أن تكون قواتها شنت هجمات من الأراضي العراقية، لكن صحيفة همشهري الإيرانية ذكرت أن أربعة مستشارين من الحرس الثوري لقوا حتفهم في الغارات بالعراق.

وعقب الهجمات المشتركة، أفاد مصدران لرويترز بأن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التقى بنائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس في واشنطن أمس الأربعاء لحث إدارة ترامب على عدم تصعيد الصراع أكثر من خلال مهاجمة الحوثيين في اليمن وشن المزيد من الضربات على الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق.

وأضاف أحد المصدرين أن مثل هذا التصعيد سيفتح الباب أمام “مخاطر كبيرة مجهولة”. ولم يرد البيت الأبيض والسفارة السعودية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)