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الجيش الأمريكي: قواتنا أتمت بنجاح ضربات جديدة على إيران

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واشنطن 21 يوليو تموز (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء الانتهاء من أحدث غاراته على إيران، وذلك لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية.

وأضافت القيادة في بيان “تهدف هذه الغارات إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز”.

وأفادت بأن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للمضيق.

وأضافت القيادة المركزية “عرضت هذه الهجمات غير المبررة حياة مئات البحارة الأبرياء للخطر، وقوضت حرية الملاحة”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية