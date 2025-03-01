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الجيش الأمريكي: مقتل قيادي بارز في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا

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واشنطن (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت إنها شنت غارة جوية دقيقة في سوريا استهدفت قياديا كبيرا في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة وقتلته.

وأضافت القيادة أنها قتلت محمد يوسف ضياء تالاي القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية “كما قلنا في الماضي، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة”.

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