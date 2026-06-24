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الجيش الأمريكي: مقتل قيادي بالدولة الإسلامية في غارة بسوريا

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واشنطن 24 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء أن الجيش نفذ غارة جوية في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي أفضت إلى مقتل علي حسين العليوي وهو قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت القيادة في بيان على منصة إكس أن الغارة، التي نفذت يوم الجمعة، جاءت في إطار “الجهود الأمريكية المستمرة لتعطيل وإقصاء الإرهابيين الذين يسعون إلى مهاجمة الأمريكيين في الخارج أو على الأراضي الأمريكية”، وأسفرت عن مقتل العليوي.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية بدء مرحلة جديدة من العمليات في سوريا ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع، وشن سلسلة من الهجمات منذ فبراير شباط الماضي. وكانت حكومة الشرع قد انضمت العام الماضي إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت الجماعة المتشددة، يوم السبت، مسؤوليتها عن هجوم قرب مدينة منبج في حلب بشمال شرق سوريا.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على ما يقرب من ربع مساحة سوريا أو أكثر في ذروة قوته خلال الحرب الأهلية السورية قبل عقد، قبل أن يتم طرده من تلك الأراضي من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة وخصوم آخرين.

(إعداد علي خفاجي وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية