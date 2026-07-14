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الجيش الأمريكي: نوجه مزيدا من الضربات لإيران

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14 يوليو تموز (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الجيش يوجه مزيدا من الضربات لإيران.

وأضافت القيادة المركزية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات بدأت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الضربات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لمعاودة فرض حصار على الملاحة الإيرانية بعد إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز.

وأفادت القيادة المركزية بأن الحصار الأمريكي من المنتظر أن يبدأ في تمام الساعة (2000 بتوقيت جرينتش).

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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