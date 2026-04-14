الجيش الأمريكي: 6 سفن تمتثل لتوجيهات القوات بالعودة إلى ميناء إيراني

واشنطن 14 أبريل نيسان (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئ إيران ومناطقها الساحلية لم تتجاوزه أي سفينة حتى الآن مضيقا أن ست سفن تجارية امتثلت لأوامر بالعودة إلى ميناء إيراني.

وهذه أول تفاصيل معلنة عن إجراءات إحكام السيطرة على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الجيش أن الإجراءات تقتصر على السفن المتجهة إلى إيران والمغادرة منها، وهو ما يشمل جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عُمان.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى، لم تفلت سفينة واحدة من (قبضة) السيطرة الأمريكية، وامتثلت ست سفن تجارية لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني على خليج عُمان”.

وأوضحت أن أكثر من 10000 عسكري أمريكي وأكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات يشاركون في هذه المهمة.

وأضاف البيان “تُفرض (إجراءات) بسط السيطرة بشكل عادل على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية”.

وفي إشعار للبحارة أمس قال الجيش الأمريكي “أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز”.

وأوضح الإشعار أن الحصار يشمل الساحل الإيراني بالكامل لكنه يسمح بمرور الشحنات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، شريطة خضوعها للتفتيش.

وأعلن ترامب السيطرة البحرية عقب انهيار المحادثات التي جرت في مطلع الأسبوع بهدف إنهاء الحرب التي استمرت لستة أسابيع بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا فوق 100 دولار للبرميل.

وتزيد السيطرة البحرية من حالة الضبابية المحيطة بكيفية عبور السفن لهذا الممر المائي الحيوي الذي يُستخدم عادة لنقل خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )