الجيش الأمريكي يشن سلسلة من الضربات على إيران

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8 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن قواتها شنت سلسلة من الهجمات على إيران، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على ما قالت إنها هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية في بيان “بدأت قواتنا شن سلسلة من الضربات القوية على إيران لتكبيدها ثمن استهداف ومهاجمة الشحن التجاري”.

وأضافت “كان العدوان الذي أظهرته إيران غير مبرر وخطيرا ويمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار”.

ولم يتضح ما الذي استهدفته الولايات المتحدة تحديدا لكن وسائل إعلام إيرانية قالت إن ستة مقذوفات أصابت منطقة رصيف طهراوي في سيريك بجنوب إيران.

ويمثل ذلك أول هجمات عسكرية أمريكية معروفة على إيران منذ أواخر الشهر الماضي، عندما تبادل الجانبان الضربات على مدى عدة أيام.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )