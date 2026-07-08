الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على إيران

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واشنطن 8 يوليو تموز (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الجيش يشن أحدث غاراته على إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لوقف الحرب مع إيران قد “انتهى”.

وأوضحت القيادة أن الغارات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وكتبت القيادة في منشور على منصة إكس “تُحمل الولايات المتحدة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الذي شنته في الآونة الأخيرة على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحُرية في ممر بحري دولي حيوي”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)