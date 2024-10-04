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الجيش الأمريكي يضرب 15 هدفا للحوثيين في اليمن

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واشنطن (رويترز) – قال الجيش الأمريكي إنه نفذ 15 غارة جوية يوم الجمعة على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران حيث أبلغ السكان عن انفجارات في مواقع عسكرية ومطار.

وقالت القيادة المركزية إن الأهداف مرتبطة بقدرات عسكرية هجومية للحوثيين لكنها لم تذكر تفاصيل ما إذا كان ذلك يشمل صواريخ أو طائرات مسيرة أو أنظمة رادار.

وفي منشور على إكس قالت القيادة المركزية إن الغارات وقعت في نحو الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة ذكر سكان وقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن غارات جوية استهدفت عدة أجزاء من اليمن، منها العاصمة صنعاء ومطار الحديدة.

وأضافت القناة أن الغارات استهدفت أيضا جنوب مدينة ذمار وجنوب شرق محافظة البيضاء.

وقال السكان إن الهجوم على محافظة البيضاء استهدف عدة مواقع عسكرية للحوثيين.

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