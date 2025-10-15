The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الأمريكي يطلب من حماس وقف العنف ضد مدنيي غزة ونزع سلاحها “دون إبطاء”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من بهارجاف أشاريا

(رويترز) – دعت قيادة الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط يوم الأربعاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى وقف العنف ضد المدنيين في غزة ونزع سلاحها “دون إبطاء” في وقت تستعيد فيه الحركة حضورها بنشر قوات أمن وإعدام من تعتبرهم متواطئين مع إسرائيل.

وأرسلت حماس قواتها تدريجيا إلى شوارع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الجمعة. ولم تقل الحركة علنا إنها وافقت على نزع سلاحها والتخلي عن السلطة.

وقال مصدر أمني فلسطيني يوم الاثنين إن الحركة أعدمت أكثر من 30 من أفراد “عصابة” في مدينة غزة، دون أن يحدد هوية العصابة المتورطة. وتذرعت حماس بمخاوفها من الجريمة وانعدام الأمن في الوقت الذي يعود فيه آلاف الفلسطينيين إلى شمال القطاع المدمر.

وقال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في الجيش الأمريكي في بيان “نحث حماس بشدة على وقف العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة على الفور”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمود رضا مراد)

