The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الأمريكي يعلن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 8 مارس آذار (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد مقتل عسكري آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجوم المضاد الأولي الذي شنته إيران قبل أسبوع، مما يرفع عدد الأمريكيين القتلى في صفوف الجيش خلال الحرب مع إيران حتى الآن إلى سبعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “توفي الليلة الماضية عسكري أمريكي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات الأولى للنظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. وأصيب العسكري بجراح خطيرة في موقع هجوم على القوات الأمريكية في السعودية في أول مارس”.

وأضافت أن هوية القتيل لن يكشف عنها إلا بعد مرور 24 ساعة على إخطار أقاربه.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية