الجيش الأمريكي يعلن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران

واشنطن 8 مارس آذار (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد مقتل عسكري آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجوم المضاد الأولي الذي شنته إيران قبل أسبوع، مما يرفع عدد الأمريكيين القتلى في صفوف الجيش خلال الحرب مع إيران حتى الآن إلى سبعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “توفي الليلة الماضية عسكري أمريكي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات الأولى للنظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. وأصيب العسكري بجراح خطيرة في موقع هجوم على القوات الأمريكية في السعودية في أول مارس”.

وأضافت أن هوية القتيل لن يكشف عنها إلا بعد مرور 24 ساعة على إخطار أقاربه.

