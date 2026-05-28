الجيش الأمريكي ينفي إسقاط طائرة له قرب بوشهر الإيرانية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 28 مايو أيار (رويترز) – نفى الجيش الأمريكي إسقاط أي طائرة له قرب مدينة بوشهر الإيرانية، خلافا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

وكان التلفزيون الإيراني قد ذكر في وقت سابق، نقلا عن مسؤول محلي، أنه جرى تدمير طائرة أمريكية في منطقة جم بمدينة بوشهر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس “لم يتم إسقاط أي طائرة أمريكية. جميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة”.

(تغطية صحفية الولي الولي وفيل ستيورات – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

