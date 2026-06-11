الجيش الأمريكي ينفي استهداف أي من سفنه الحربية قرب مضيق هرمز

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10 يونيو حزيران (رويترز) – نفى الجيش الأمريكي يوم الأربعاء تعرض أي سفن حربية تابعة له لهجمات في مضيق هرمز، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن تقارير أولية أشارت إلى استهداف سفن أمريكية بالقرب من المضيق بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية.

وفي منشور منفصل على منصة إكس، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن حركة السفن التجارية من وإلى مضيق هرمز مستمرة، وذلك بعد أن أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران إغلاق المضيق أمام جميع السفن.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)