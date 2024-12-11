الجيش الأميركي يصدّ هجوما جويا حوثيا في خليج عدن

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أعلن البنتاغون الثلاثاء أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوما شنّه المتمرّدون الحوثيون اليمنيّون بواسطة طائرات بدون طيّار وصاروخ كروز وذلك أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

ومنذ بدأت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ الحوثيّون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتّحدة أو بريطانيا. وقالت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” في بيان إنّ “المدمرّتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات بدون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامة المدمرتين وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها”.

وأوضح البيان أنّ “المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة”.

وطمأنت سنتكوم في بيانها إلى أنّ “هذه الهجمات غير المسؤولة لم تتسبّب في وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن”، مذكّرة بأنّ هاتين السفينتين الحربيتين كانت قد صدتا منذ أسبوعين هجوما آخر شنه الحوثيون.

وأتى بيان سنتكوم بعيد إعلان الحوثيين أنّهم شنوا هجوما جويا ضدّ المدمرتين والسفن التجارية الثلاث.

ويسيطر الحوثيون على أجزاء كبيرة من اليمن، ويشكلون إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، جزءا من “محور المقاومة” المناهض لإسرائيل والذي تقوده طهران في المنطقة.

وأدّت هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن إلى اضطرابات كثيرة في حركة النقل البحري في هذه المنطقة الأساسية للتجارة العالمية.

ود/بم