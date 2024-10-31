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الجيش الإسرائيلي: أسقطنا مسيرة تهرب أسلحة من الأراضي المصرية لإسرائيل

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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه أسقط طائرة مسيرة تهرب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل يوم الأربعاء.

لكن مسؤولين أمنيين مصريين رفضا تصريح الجيش الإسرائيلي، وقالا إن الدوريات الحدودية المصرية أبلغت عن عدم وجود أي أدلة على تهريب أسلحة إلى غزة أو إسرائيل يوم الأربعاء.

وذكر مسؤولون إسرائيليون خلال الحرب في غزة أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استخدمت أنفاقا تمر تحت الحدود مع سيناء المصرية من أجل تهريب الأسلحة.

وتقول مصر إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى غزة قبل سنوات وأنشأت منطقة عازلة وتحصينات حدودية تمنع التهريب.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه أحبط محاولة تهريب أسلحة من مصر بعد إسقاطه طائرة مسيرة تحمل بنادق ورصاصات.

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