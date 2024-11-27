الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيرة تهرب أسلحة من مصر

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه أسقط طائرة مسيرة كانت تحمل أسلحة وعبرت من مصر إلى إسرائيل.

كانت إسرائيل قد قالت إنها أسقطت أيضا في واقعتين منفصلتين في أكتوبر تشرين الأول طائرتين مسيرتين كانتا تهربان أسلحة من الأراضي المصرية.

وعند سؤال مصادر أمنية مصرية عن واقعة الطائرة المسيرة الأحدث، قالت إنها لا علم لها بمثل هذه الواقعة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون منذ بدء الحرب في غزة إن حركة حماس تستخدم أنفاقا تمر تحت الحدود إلى سيناء المصرية لتهريب الأسلحة.

غير أن مصر تقول إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى غزة قبل سنوات وأنشأت منطقة عازلة وتحصينات حدودية تمنع التهريب.