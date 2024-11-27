مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيرة تهرب أسلحة من مصر

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه أسقط طائرة مسيرة كانت تحمل أسلحة وعبرت من مصر إلى إسرائيل.

كانت إسرائيل قد قالت إنها أسقطت أيضا في واقعتين منفصلتين في أكتوبر تشرين الأول طائرتين مسيرتين كانتا تهربان أسلحة من الأراضي المصرية.

وعند سؤال مصادر أمنية مصرية عن واقعة الطائرة المسيرة الأحدث، قالت إنها لا علم لها بمثل هذه الواقعة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون منذ بدء الحرب في غزة إن حركة حماس تستخدم أنفاقا تمر تحت الحدود إلى سيناء المصرية لتهريب الأسلحة.

غير أن مصر تقول إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى غزة قبل سنوات وأنشأت منطقة عازلة وتحصينات حدودية تمنع التهريب.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
352 إعجاب
236 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
83 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية