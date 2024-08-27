الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في هجوم طائرة أطلقتها جماعة حزب الله

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن “طائرة معادية” انطلقت من لبنان أصابت أحد جنوده في شمال إسرائيل.

ولم يذكر الجيش طبيعة الطائرة لكنه يشير عادة إلى هجمات بطائرات مسيرة.

ونُقل الجندي إلى المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده حددوا “خلية إرهابية” تعمل داخل هيكل عسكري لحزب الله في منطقة العديسة في جنوب لبنان مضيفا أنه ضرب ذلك الهيكل العسكري وقضى على الخلية.

كما ضربت المدفعية الإسرائيلية منطقتي شبعا ويارين في جنوب لبنان.