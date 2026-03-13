الجيش الإسرائيلي: استهداف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني بلبنان

13 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه استهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني في لبنان، ووصفه بأنه ممر مركزي لعناصر جماعة حزب الله.

وذكر الجيش أن الجماعة وضعت في الآونة الأخيرة منصات صواريخ بالقرب من الجسر واستخدمتها لإطلاق قذائف نحو إسرائيل.

وهذه هي المرة الأولى على ما يبدو في المواجهات الحالية ضد حزب الله التي يعترف فيها الجيش الإسرائيلي باستهدافه بنية تحتية مدنية.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )