The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الإسرائيلي: استهداف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني بلبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

13 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه استهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني في لبنان، ووصفه بأنه ممر مركزي لعناصر جماعة حزب الله.

وذكر الجيش أن الجماعة وضعت في الآونة الأخيرة منصات صواريخ بالقرب من الجسر واستخدمتها لإطلاق قذائف نحو إسرائيل.

وهذه هي المرة الأولى على ما يبدو في المواجهات الحالية ضد حزب الله التي يعترف فيها الجيش الإسرائيلي باستهدافه بنية تحتية مدنية.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية